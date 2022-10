"Il dubbio dell'essere", lo spettacolo di Daniela Porcelli sul palco del Teatro Jolly

Domenica 30 ottobre al Teatro Jolly, l’Associazione Culturale Quintessenza d’Arte presenta al pubblico la Pièce teatrale “Il Dubbio dell’Essere”, ideata, scritta e diretta da Daniela Porcelli.

Lo spettacolo è ispirato alle immagini fotografiche della mostra di Alfredo Mattaliano che affrontano il tema della apparenza. Ed è appunto l’apparenza, ciò che sembra e che potrebbe essere, il filo conduttore che lega suoni, parole e immagini e dà continuità allo spettacolo. L’apparenza è ingannevole per antonomasia anche se, nell’epoca in cui viviamo, ne siamo tutti schiavi. Indossiamo una maschera, diventiamo “pupi” e recitiamo ognuno nel proprio palcoscenico. Chi siamo veramente? Ecco il dubbio che l’umanità pensante cerca invano di risolvere.

Lo spettacolo, in un unico atto, è interpretato da Daniela Porcelli (La Musica), Ivana Porcelli (Il Dubbio/Pulcinella), Maria Grazia Meli (La Coscienza), Rolando Carmicio (L’Irrazionalità), Vito Platania (La voce di Pirandello), con costumi di Benvenuta Marchese. Le fotografie di Alfredo Mattaliano, composte in pannelli, sono allestite in una sala attigua al foyer del teatro.