Il dottor Marmocchio e il magico Natale: lo spettacolo è in scena al ReMida casa cultura

Al ReMida - Casa Cultura, via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), appositamente per le feste natalizie, arriva in teatro "Il Dottor Marmocchio e il magico Natale".

Lunedì 26 dicembre alle ore 17.30, la Compagnia Meraviglioso porta in scena il loro spettacolo natalizio "Il Dottor Marmocchio e il magico Natale" per festeggiare in teatro ed insieme ai più piccini e alle loro famiglie questa santa festa: una storia buffa e divertente in cui un grande imprenditore, per l'appunto il Dottor Marmocchio, odia tantissimo il Natale, ma grazie alla sua fedele segretaria e ad una sfilza di personaggi, come un Elfo un po' tontolone, uno svampito angioletto, uno strambo pastorello ed una dolce bambina dagli occhi sognanti, riuscirà piano piano a ricredersi e a portare in dono la cosa più bella che esista, l'amicizia.