Rita Atria, Franca Viola e Felicia Impastato: al Biondo uno spettacolo dedicato alle "Donne"

La forza del teatro come veicolo di comunicazione efficace per parlare della violenza sulle donne, far emergere l’importanza di un messaggio tanto forte quanto attuale, con storie vere che non devono essere dimenticate. Rita Atria, Franca Viola e Felicia Impastato rievocate sul palco dalla pièce teatrale “Donne” di Marcello Alessandra, noto psichiatra e scrittore di decine di opere letterarie. “Donne” andrà in scena sabato 27 maggio alle ore 20.30 al Teatro Biondo di Palermo.

“La peculiarità di questo spettacolo è quella di voler “dar voce” alle vittime di femminicidio quasi come se potessero parlare in prima persona - dichiara Marcello Alessandra - donne come molte ma che hanno pagato a caro prezzo, (anche con la loro vita) l’appartenenza a certe condizioni sociali, al potere patriarcale, la loro disubbidienza verso un sistema che non permetteva loro di vivere un’esistenza libera”.

“Per denunciare quanta violenza, quanto dolore le donne vivano sulla base di queste storie di mafia, di depressione, di violenza, di dolore familiare, del rapporto genitoriale di una mamma che lotta per ridare l’onore al figlio, è attraverso una semplice parola “Donna” che si riesce a raccontare, tantissime cose - conclude Alessandra -. Come associazione psichiatrica Stupendamente, in collaborazione con Ail, abbiamo sviluppato i temi sullo sfondo sociale e psichiatrico con tre esempi di sofferenze e di dolore e tre modi diversi di affrontarlo”.

“Donne” è uno spettacolo nato da un lavoro di ricerca quasi giornalistica, di studio di lettere, diari, storie, documenti processuali, che adesso verrà riportato su un palcoscenico e reso fruibile dalle emozioni che solo il teatro può trasmettere grazie anche alle musiche di Alessio Alessandra, le sonorizzazioni di Giuseppe Rizzo e alle interpretazioni delle attrici Egle Mazzamuto, Alessandra Turrisi e Gisella Vitrano.

Lo spettacolo verrà dedicato alla memoria della psichiatra Barbara Capovani, recentemente scomparsa a seguito di un’ aggressione di un paziente del reparto psichiatrico dell’Ospedale di Pisa. L’incasso delle vendite dei biglietti dello spettacolo servirà per la realizzazione di alcune opere benefiche dedicate alle persone affette da problemi di salute mentale e per i servizi di Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie). Gli interessati potranno acquistare i biglietti nella sede dell’ospedale Cervello dell’Ail oppure contattando mandando una mail a info@ailpalermo.it. Biglietto unico 12 euro.