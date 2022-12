Diversamente umano, la commedia di Orazio Bottiglieri sul palco del Cineteatro Colosseum

Arriva al Cineteatro Colosseum la nuova commedia di Orazio Bottiglieri, "Diversamente umano", sul palco con Massimo Eugenio, Giorgio Pitarresi ed Eleonora Randazzo, sabato 7 gennaio alle ore 21.15 e domenica 8 gennaio alle ore 17.45

Ruggero è un diversamente umano, la sua famiglia, costretta ad assecondare ogni giorno le sue stramberie, la cosa ha iniziato a stancare. Luigi ed Alice d'altronde hanno già le loro vite contorte e problematiche a cui pensare e fingere di trovarsi su un aereo diretti chissà dove per assicurarsi la stabilità mentale del fratello non è cosa facile; finalmente però ecco che arriva l'occasione di incontrare uno specialista fatto apposta per lui, peccato che anche il dottore non sembri avere proprio la testa sulle spalle.

Una commedia ricca di momenti comici e significativi, che colpiscono lo spettatore e tra una risata e l'altra, lo trascinano fino ad un finale inaspettato e sorprendente, può la vita ricominciare iniziando di nuovo? Ingresso: euro 10.