Al Teatro Agricantus debutta "Un divano per amico" di e con Antonio Pandolfo

Può, un divano, diventare il nostro migliore amico? Alcune volte si, specie dopo la pandemia, periodo nel quale tutti i divani hanno assunto un ruolo fondamentale nella vita di tutti i giorni.

Dopo il grande successo di “Sopra un palazzo”, lo spettacolo di Sergio Vespertino e Marco Pomar che tornerà a replicare dal 3 marzo, il Teatro Agricantus di Palermo ospita per due week end consecutivi, dal 16 al 26 febbraio (giovedì, venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18), uno dei comici siciliani più amati dal pubblico che, dopo aver inaugurato la stagione 2022/2023 in coppia con Marco Manera, torna a calcare il palcoscenico di via XX Settembre con il nuovo spettacolo “Un divano per amico”, di cui è autore, regista e interprete.

Il comicissimo Antonio Pandolfo debutta con uno spettacolo nuovo di zecca, “Un divano per amico”, un atto unico ad alto tasso di comicità nato proprio nei giorni della pandemia. Cosa accade se un uomo rimane da solo? Una solitudine non solo emotiva ma anche oggettiva se la moglie, lasciandolo, s'è portata via tutto tranne il divano? A remargli contro anche la pandemia, che lo blocca tra quattro mura... tutto sommato meglio così, in fin dei conti non ha voglia di vedere nessuno.

A questo punto l’unica cosa da fare per ritrovare la pace è capire dove ha sbagliato e ritrovare l’equilibrio. Forse è necessario trovare un amico che ti ascolti, che ti possa ritrovare accanto quando serve, che dorma con te, mangi con te, che ti coccoli e ti sostenga senza giudicare... "Il nostro protagonista farà un grossolano bilancio della sua vita per ripartire e rinascere – dice Antonio Pandolfo - e per questo ha bisogno di confrontarsi... e con chi se non con il suo fidato divano? Perché il divano di casa in fin dei conti ti conosce, ti accoglie, ti capisce, ti ascolta... il problema nasce se ti risponde!". Biglietti: intero 18 euro; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 16 euro, intero web 18 euro.