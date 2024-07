Secondo appuntamento con la rassegna Franco Open: sul palco Davide Enia con "Italia Brasile 3 a 2. Il ritorno"

Dopo il sold out del primo appuntamento con Rezza\Mastrella, la rassegna Franco Open ritorna mercoledì 24 luglio con uno degli autori-attori più significativi del teatro di narrazione: Davide Enia, con "Italia Brasile 3 a 2. Il ritorno", con le musiche in scena di Giulio Barocchieri e Fabio Finocchio. A quarant'anni da quella partita epica allo stadio Sarrià di Barcellona, durante il Mondiale di calcio del 1982, e a venti dal suo spettacolo ormai storico, Italia-Brasile 3 a 2, torna a evocare la gioia di quella vittoria.

Per l’occasione Enia torna a confrontarsi con il testo originale, riproponendolo in una nuova versione: il mondo è cambiato, diverse sono le urgenze, i vuoti urlano più dei pieni, si profila un conflitto sociale durissimo, la pandemia e il lockdown hanno rimesso in discussione il teatro, la sua urgenza, il suo fine. Italia-Brasile 3 a 2 opera su un doppio binario: la coscienza collettiva e la coscienza intima.

La partita della Nazionale contro il Brasile diventa uno strumento liberatorio, il suo ricordo è intriso di gioia. Ma c’è anche qualcosa che appartiene a una dimensione più profonda, legata a doppio filo con l’essenza del teatro stesso: il rapporto tra i vivi e morti. La presenza degli assenti continua a vibrare da questa parte della vita, e i tanti protagonisti di questo testo oggi non ci sono più: è morto Pablito Rossi, è morto Enzo Bearzot, è morto Sócrates, è morto Valdir Peres, è morto lo zio Beppe.

"Eppure i loro occhi – commenta Enia – le loro voci, le loro gesta continuano a ripresentarsi come presenze vive, scena dopo scena, parola dopo parola, gol dopo gol, schiudendo le porte dell’inesprimibile, invitando ad abbandonarci al mistero, permettendoci di scorgere ciò che brilla nel buio e non fa male".