"Costa power", il nuovo show di Antonello Costa sul palco del Teatro Jolly

Tutto il potere del sorriso in una bevanda. Non sarebbe fantastico recuperare il buonumore semplicemente sorseggiando un energizzante? È questa la proposta, inevitabilmente destinata a rimanere "virtuale", che Antonello Costa, poliedrico comico siciliano lancia al suo pubblico in questo nuovo show.

ll nuovo spettacolo teatrale "Costa Power" va in scena al Teatro Jolly di Palermo dal 12 al 14 gennaio e promette di regalare sorrisi e buonumore, i mezzi più poderosi che abbiamo per affrontare le criticità della vita. Ed è proprio questo l’unico “contagio” che l’artista vuole diffondere tra gli spettatori.

"Costa Power" è uno spettacolo decisamente terapeutico, senza controindicazioni, da assumere in quantità anche più volte a settimana, in cui Antonello propone nuovi numeri, nuovi personaggi e gli immancabili omaggi ai suoi maestri: Totò, Ettore Petrolini, Fred Astaire e Renato Rascel, tra gli altri. Al suo fianco, nel continuo percorso di ricerca e sperimentazione, l’eclettica sorella Annalisa, che nelle vesti di soubrette e coreografa, da sempre lo accompagna con il suo prezioso corpo di ballo.

Dopo il successo di “C’è Costa per te”, rappresentato in oltre 50 teatri, Antonello Costa torna col suo rinnovato e originale varietà, miscelando la tradizione dell’avanspettacolo con la comicità più contemporanea. L’artista, facendo leva sulle sue geniali intuizioni e fedele alla cifra che da sempre lo contraddistingue, propone ancora uno spettacolo armonico ed elegante, adatto a tutta la famiglia. Orari degli spettacoli: 21.15 (venerdì), 17.00 e 21.15 (sabato), 17.30 (domenica). Costo del biglietto 18 euro (intero), 16 euro (ridotto).