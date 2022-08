"Consuoceri", la commedia brillante di Orazio Bottiglieri sul palco Teatro Vito Zappalà

Al Teatro Vito Zappalà, via Galatea 6/E, domenica 28 agosto alle ore 21.00, commedia brillante di Orazio Bottiglieri, sul palco insieme a Massimo Eugenio, Eleonora Randazzo, Alessandra Cavarretta, Ettore Vacca e Liliana Bernardo, dal titolo "Consuoceri".

Un rapporto sempre difficile da ritrovare nel nostro vivere quotidiano è l'incontro tra la famiglia di lui e la famiglia di lei, ed è proprio da questo spunto, anche ironico, che nasce Consuoceri. Due giovani ragazzi, prossimi al matrimonio, decidono di far incontrare le loro famiglie, peccato che i rispettivi padri non vadano proprio d'accordo... fino a qui sembrerebbe la storia più vecchia del mondo ma così non è.

Una storia ricca di colpi di scena emozionanti, coinvolgenti e a tratti drammatici, avvolti da eccentricità e battibecchi di vario tipo, accompagnano lo spettatore in un finale inaspettato che solo la magia del teatro può regalare allo spettatore. Ingresso 8 euro.