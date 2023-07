"Con noi la musica abbia inizio": lo spettacolo sul palco del Teatro Jolly

La scuola di canto moderno Con noi è tutta un’altra musica sita in Palermo, in occasione della ricorrenza del suo decennale di attività, ha in programmazione nel corso dell’anno accademico 2023 /2024 svariate iniziative culturali ciascuna delle quali saranno mirate a rafforzare per il prossimo decennio sia la crescita artistica dell’Accademia che dei ragazzi che ne fanno parte.

Grazie al loro impegno formativo nel corso del tempo hanno contribuito attivamente, rendendo una realtà partita da zero “attiva e presente ”non solo nel nostro territorio Palermitano , ma hanno fatto si che potesse stringere importanti collaborazioni nazionali ed internazionali.

Oggi Con noi é tutta un’altra musica la si può definire una realtà Artistico/Musicale Palermitana, proiettata in un futuro ricco di innovazione e in costante sperimentazione nei settori sia della formazione che nella produzione artistico/musicale la quale supporta idee e investimenti economici il tutto basato sul progresso innovativo al passo con i trend della musica contemporanea.

Il 23 luglio l’Accademia apre il sipario presso il Teatro Jolly di Palermo con l'evento Artistico “Con noi la musica... abbia inizio!" Format ideato e prodotto dall’Art Director Noemi Fiotti coadiuvata dalla regia di Catia Sala, Daniele Parrinello e Ilenia Imbergamo, collaborata per la preparazione degli artisti dal Vocal coach Benny Giaconia. Inoltre più figure collaboreranno per far sì della buona riuscita: gli assistenti di palcoscenico Flavia Bargione e Alejandro Giaconia, assistenti di sala Lele Parisi, Angela Martorana e Davy Messina.

Durante la kermesse si esibiranno “Vocalists e Pianists di Con noi è tutta un’altra musica” alla presenza di importanti ospiti della sfera artistico musicale nazionale: i maestri Ivan e Fabio Lazzara, il manager e attore Andrea Rizzoli, e il Maestro Beppe Vessicchio icona della musica italiana Sanremese e del talent di Amici, musicista, arrangiatore,Direttore d’orchestra.

L’evento sarà arricchito dalle Coreografie di Cristina Ingrassia e da un corpo di ballo facente parte del Liceo Coreutico di Palermo e di altre accademie di danza classica e moderna della città di Palermo. L’Art Director Dott. Noemi Fiotti ringrazia tutti coloro i quali si stanno adoperando per l’ottima riuscita dell’evento artistico.