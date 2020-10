"L'ultima era" e "La bambinanza", allo Spasimo gli spettacoli della Compagnia Raizes

Una due giorni parlando di diritti attraverso il teatro. Il 22 e 23 ottobre, la Compagnia Raizes Teatro, in partenariato con l’Assessorato alle culture del Comune di Palermo presenta Raizes Festival, rassegna teatrale per la promozione e tutela dei diritti umani. La direzione artistica è affidata ad Alessandro Ienzi, avvocato del foro di Palermo, autore, regista e attore. La Compagnia Raizes propone tre rappresentazioni, ispirate a vicende di privazione e negazione dei diritti tratte dalla cronaca locale e internazionale.

Si parte con “L’Ultima era” il 22 ottobre alle 21 un viaggio di musica e parole tra gli innumerevoli disastri ecologici che hanno messo a repentaglio l’ecosistema, determinando un depauperamento delle risorse naturali presenti sul pianeta. È tempo di agire per salvare la terra, questa la suggestione proposta dallo spettacolo, diretto dallo stesso Ienzi, con Patrick Andrade Mendes, Lamin Drammeh, Giuseppe Di Raffaele, Marina Mazzamuto, Andrea Parlato, Lorenzo Randazzo. Lo spettacolo sarà preceduto da una conferenza sulla tutela ambientale dal titolo “Ambiente Sicilia”.

Il 23 ottobre alle 19 andrà in scena “La Bambinanza” con Patrick Andrade Mendes, Giuseppe Di Raffaele e Lorenzo Randazzo, regia Alessandro Ienzi, trilogia dell’infanzia promossa dall’intergruppo per la tutela dell’infanzia del Parlamento UE, già in scena a Bruxelles in occasione del trentesimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo.

A seguire alle 21 “Andrea&Andrea”, una riflessione sulla parità e libertà di genere e sulla libertà nella determinazione della propria sessualità; la scelta di una sessualità diversa che comporta lo scontro con le famiglie e con la società, le storie, tratte da episodi di cronaca locale saranno interpretate da Andrea Parlato e Giulia Brancato, per la regia di Alessandro Ienzi. Il biglietto di ingresso per il singolo spettacolo sarà di euro 10; il carnet per due spettacoli euro 12 e per tre spettacoli euro 15.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative Anti-Covid 19, l’ingresso sarà contingentato, sarà obbligatorio mantenere la mascherina per tutta la durata dello spettacolo e compilare autodichiarazione e modulo con i dati personali all’ingresso.