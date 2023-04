"La compagnia del sonno" di Roberto Alajmo in scena sul palco del Teatro Biondo

Debutta venerdì 28 aprile alle ore 21 (e fino al prossimo 7 maggio) nella Sala Grande del Teatro Biondo di Palermo, La compagnia del sonno di Roberto Alajmo con la regia di Armando Pugliese.

Protagonisti dello spettacolo, coprodotto dal Biondo e dal Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, dove ha debuttato in prima nazionale nei giorni scorsi, sono Nando Paone, Gigio Morra, Stefania Blandeburgo, Claudio Zappalà, Angela Bertamino. Le musiche sono di Nicola Piovani, le scene di Andrea Taddei, i costumi di Dora Argento, le luci di Peppe Cino. Repliche fino al 7 maggio.

Roberto Alajmo torna in teatro con un nuovo testo dagli echi pirandelliani, che prende le mosse da una domanda «Chi mette in scena i nostri sogni?». Forse ognuno di noi, ipotizza Alajmo, possiede la sua compagnia di attori che si agita nel cervello cercando di mettere assieme quel che serve per l’attività onirica.

"Questa sorta di farsa psicanalitica - dichiara lo scrittore - si immagina in una specie di teatro dismesso che è poi la rappresentazione più triviale dell’inconscio, lì dove si mettono in scena i sogni". La buffa compagnia di attori, personaggi strampalati che si interrogano e si affannano nel tentativo di dare un senso, più o meno compiuto, ai sogni prodotti a livello inconscio durante il sonno, è perennemente alle prese con problemi di budget e rivendicazioni salariali, carenze d’organico e risorse che non bastano mai. Un po’ come accade per le compagnie teatrali che esistono nella realtà, oltre i sogni.

Il repertorio a cui danno vita, notte dopo notte, è molto ripetitivo: mai un incubo veramente originale, mai un sogno erotico che risulti davvero eccitante. Forse però esiste una speranza: sta per arrivare Scalogno, una vecchia gloria dell’arte registico-onirica, destinato proprio a dirigere la compagnia e risollevarne il destino, nel tentativo, chissà, di far sognare anche da svegli.

