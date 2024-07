La compagnia teatrale parigina Alter Ego (X) per la prima volta a Palermo 

Si svolgerà nei suggestivi spazi di Villa Filippina la premiere italiana dello spettacolo teatrale che la compagnia francese Alter Ego (X) ha messo in scena per la chiusura del progetto europeo “GRESYS – Green Stories from Youth to Stage”, un progetto Erasmus+ durato 18 mesi che ha visto protagonisti il Teatro alla Guilla insieme a due compagnie teatrali francesi: Alter Ego (X) appunto e la Transplanisphere. L'appuntamento è fissato il prossimo 24 luglio 2024, alle ore 20.

Il progetto si è svolto tra Palermo e Parigi con attività che hanno visto coinvolti giovani delle scuole palermitane e francesi che hanno raccontato le loro storie e il loro impegno in campo ambientale che sono poi state trasformate in piece teatrali. I primi di luglio il Teatro alla Guilla è andato a Parigi per mettere in scena la restituzione delle attività laboratoriali svolte presso la scuola Ferrara di Palermo e adesso il 24 luglio è la volta dei francesi che vengono a Palermo per mettere in scena il lavoro realizzato dal gruppo teatrale di Bagnolet.

La performance sarà site specific e si adatterà agli spazi suggestivi della Villa Filippina, luogo ideale per organizzare un evento all’aperto in prima serata viste le temperature africane degli ultimi giorni. Dopo la performance, il Teatro alla Guilla offrirà un aperitivo agli spettatori.