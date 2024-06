A Villa Palagonia si ride con lo spettacolo di cabaret di Stefano Piazza

Spettacolo comico “Vucciria in Piazza” nella bellissima cornice della misteriosa Villa Palagonia di Bagheria. Si tratta deil terzo appuntamento della rassegna artistica “Teatro del Principe” ideata da Antonella Lo Buglio e Francesco Maria Martorana.



Stefano Piazza mette in scena uno spettacolo di cabaret irresistibile, con aneddoti reali "catturati" per le strade della città, raccontando la filosofia del palermitano (e non solo) che crede che in fondo l’uomo non sia nato per lavorare ma per godersi la sua bella isola.

"Vucciria in Piazza" racconterà vizi e virtù dei siciliani, personaggi conosciuti durante i tour in tutta l’Isola e l’ironia tipica di chi non prende mai nulla sul serio.

Prima dello spettacolo, visita guidata della villa e calice di vino.