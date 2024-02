Riecco gli artisti di "Comic 90100": lo spettacolo sul palco del Teatro Agricantus

Nuovo appuntamento al Teatro Agricantus di Palermo con “Comic 90100”: non solo un laboratorio comico, ma anche una fucina di artisti, un vero e proprio spettacolo che coinvolge il pubblico in modo intelligente e sempre nuovo, garantendo contenuti comici sempre freschi e diversi ad ogni appuntamento, il cui obiettivo è promuovere l'arte comica e teatrale siciliana a livello nazionale.

Protagonisti della serata di mercoledì 28 febbraio alle ore 21 saranno gli artisti di “Comic 90100”, nuovi volti e vecchie glorie - Chicco Tortora, Roberto Pizzo, Emanuele Scelta, Francesco Gottuso, Simona Bonomo, Davide La Rosa, Miriam Fricano, Lorenzo Pasqua, Gabriella Gugliotta e Chris Clun (salvo variazioni) – che intratterranno il pubblico con la loro tipica “comicità senza peli sulla lingua” proposta a un ritmo frenetico in una serata condita da tanta improvvisazione e condotta da Antonio Panzica.

Ideato e sostenuto dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, il laboratorio “Comic 90100” è un'opportunità sia per gli artisti, emergenti e affermati che possono testare i loro nuovi testi davanti a un pubblico esperto in comicità, ma anche per gli spettatori che ogni sera possono assistere a spettacoli sempre differenti per stile e comicità.