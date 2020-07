Comer sud live show on the road, lo spettacolo itinerante fa tappa a Monreale

Il Comer Sud Live Show on the road è uno spettacolo itinerante che ha scelto per la sua prima tappa la splendida cornice del Duomo di Monreale. Si tratta di un evento di musica e cabaret condotto da Cristiano Di Stefano, volto noto della tv, Davide Di Martino, General Manager Comer Sud, e i più noti comici siciliani: Giuseppe Castiglia, Carmelo Caccamo alias Sig.ra Santina, Toti e Totino e Silvia Russo.