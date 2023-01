Al Teatro Savio torna "Coco", lo spettacolo per i più piccoli con la Compagnia delle fiabe

Dopo il successo dello spettacolo al Teatro Savio di Palermo che ha registrato sold out, torna a grande richiesta venerdì 6 gennaio alle ore 17 “Coco” con la direzione artistica di Francesco Giacalone. Continua la stagione dedicata ai più piccoli e sul palco, tra gli altri, la giovane rivelazione Aurora Giacalone, 11 anni, allieva della scuola del Teatro Savio.

Uno spettacolo che farà tornare tutti bambini. Una serata magica, uno spettacolo per le famiglie. Un’avventura carica di emozioni, per riscoprire il coraggio, l’amicizia, l’audacia, la generosità e l’amore, divertendo e facendo sognare.

Coco racconta le segrete ambizioni musicali di Miguel, che risiede in un vivace e rumoroso villaggio messicano. Proviene da una famiglia di calzolai che odia la musica. Per generazioni i Rivera hanno bandito la musica perché credono di essere stati maledetti da essa. Il trisnonno di Miguel abbandonò la moglie decenni prima per seguire i propri sogni di esibirsi, lasciando Imelda (la trisnonna di Miguel) a prendere il controllo come matriarca dell’ormai fiorente linea Rivera.

Ma Miguel nutre un segreto desiderio di cogliere il suo momento musicale, ispirato dal suo cantante preferito di tutti i tempi, il compianto Ernesto de la Cruz. È solo dopo che Miguel scopre uno straordinario legame tra lui e De la Cruz che si attiva per emulare il famoso cantante e, così facendo, entra accidentalmente nella Terra dei Morti. Nel meraviglioso mondo sotterraneo, Miguel incontra le anime della sua famiglia, generazioni di antenati Rivera morti da tempo ma non per questo meno vivaci, inclusa la bisnonna Imelda. Data l’opportunità di vagare per la Terra dei Morti, Miguel decide di rintracciare De la Cruz in persona. Si allea con un altro spirito amichevole, un imbroglione di nome Hector, per trovare De la Cruz, guadagnare la benedizione della sua famiglia per esibirsi e tornare nella Terra dei Viventi prima che scada il tempo. Costo biglietto singolo spettacolo: Intero 16 euro; Ridotto (fino a 12 anni) 13 euro.