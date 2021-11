Teatro Al Massimo: al via la stagione con Cocktail, lo show con Lorenza Mario e Mario Simeoli

Sarà lo show "Cocktail" con Lorenza Mario, storica protagonista del Bagaglino, e Mario Simeoli ad aprire la stagione del teatro "Al Massimo" , in programma da venerdì 19 novembre al 28 novembre prossimo.

Uno spettacolo concepito sullo stile del grande show italiano, che vedrà protagonisti accanto alla Mario, gli attori Cesare Biondolillo, Valeria Milazzo, Pippo Calandrino, Mario Simeoli, la soprano Federica Neglia e la cocktail band. La regia è del maestro Aldo Morgante, in collaborazione con Simeoli e Calandrino.

Le coreografie sono curate da Stefania Cotroneo, i costumi sono di Rocco Buttiglieri. Cocktail e' uno show coinvolgente, frutto di una sapiente ed elegante combinazione di indimenticabili brani musicali, raffinata comicità, parodie, sfavillanti costumi e ricercate coreografie che hanno incantato e fatto sognare intere generazioni di italiani.

Opera e macchietta napoletana, momenti coreografici e straordinari balletti, intramontabili canzoni e divertenti gags, sono quanto basta per incantare lo spettatore coinvolgendolo in una giocosa, fantastica atmosfera ricca di allegria, emozioni, musica, canzoni e belle donne come nella migliore tradizione dello spettacolo italiano.

Si partirà venerdì 19 novembre alle 21.15. Si replica sabato 20, con il doppio spettacolo alle 17.15 e alle 21.15 e domenica alle 17.15. E ancora mercoledì 24 e giovedì 25 alle 17.15, venerdì alle 21.15, sabato 27 alle 17.15 e alle 21.15 e di chiuderà domenica 28 alle 17.15. Gli spettatori, per l'accesso al teatro, dovranno essere muniti di green pass e di mascherina, secondo le vigenti normative anticovid.