“The Unified Theatre”: workshop e clown al Festival del Baglio di Villafrati

Giornata dedicata alla clownerie con workshop e spettacolo il 19 luglio, a partire dalle 17:30, al Teatro del Baglio, in corso Marconi a Villafrati. Si tratta di un'esperienza teatrale che porta gli spettatori in un mondo onirico fatto di gesti, suoni e immagini in movimento. "Blead il Clown" è un personaggio che naviga tra identità miste, utilizzando un linguaggio originale che si rivolge al bambino interiore di ogni spettatore. Attraverso la manipolazione degli oggetti e l'espressione vocale priva di codici linguistici, stabilendo un dialogo culturale senza confini, coinvolgendo il pubblico in un'esperienza emotiva e immaginativa.

"The Unified Theatre" che porterà avanti questi workshop gratuiti, viene fondato nel novembre 2020 da Abderahmen Cherif con l'obiettivo di produrre opere drammatiche originali coinvolgendo il pubblico attraverso laboratori e eventi nei teatri dei villaggi. I programmi teatrali sono co-diretti da Abderahmen Cherif e Sadok Aïdani, che invitano gli spettatori a partecipare attivamente, sostituendo l'informazione con la comunicazione e stabilendo un dialogo sociale.

L’autore vede il teatro come il luogo da cui si osserva un altro in azione, quindi l'osservazione è uno degli elementi essenziali del mestiere teatrale. Avendo una natura molto osservatrice, ha iniziato a fare teatro cercando di comporre le sue osservazioni in forme drammatiche, concentrandosi soprattutto sulle azioni fisiche. Mentre il linguaggio verbale è il principale metodo di comunicazione umana, nella sua prima produzione l’autore ha scelto di lavorare in un'espressione dimensionale che va oltre le parole, nel mondo dei sogni dove si liberano le espressioni immaginative ed emotive. Riportare il teatro alle sue radici, cioè a un'esperienza viva di emozioni, per questo ha creato Blead il clown.

Con questo personaggio naviga con identità miste, commutando i codici, investendo gli impulsi in un'espressione vocale priva di codici linguistici, tramite l’uso del Gibberish, il modo tipico di borbottare in lingua inglese. Lo spettacolo andrà in replica il 22 e 23 luglio, alle 18.