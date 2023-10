"La città che incanta", al Teatro Libero la storia d'amore con la musica di Pino Daniele

Da giovedì 12 a sabato 14 ottobre alle 21.15, per le anteprime della 56esima stagione internazionale del Teatro Libero in scena La città che incanta - Pasqualino e Alessiuccia, spettacolo con parole e musica per Pino Daniele con testo e regia di Tony Laudadio, con Tony Laudadio, Ferdinando Ghidelli, Corrado Laudadio e Almerigo Pota.

Tony Laudadio oggi è un inconfondibile volto teatrale e cinematografico, ma fin da giovanissimo si è diviso tra la musica e il teatro. Ne La Città che incanta - Pasqualino e Alessiuccia, di cui è autore, regista e interprete, torna alla musica, fondendola e, accompagnato in scena da chitarra, basso e tromba e suonando lui stesso il sax, ci presenta quello che lui stesso definisce: “Un racconto, un tentativo di miracolo, un canto a voce nuda: a fronna ‘e limone”.

Una storia di amore e musica, la cui architettura è costituita dalla musica di Pino Daniele. Pasqualino e Alessiuccia vivono immersi in quella ricchezza enorme fatta di tesori nascosti, quel patrimonio di bellezza composto di architettura, letteratura, paesaggi e poesia che è Napoli, ma non solo. Pasqualino vive tale bellezza con i sensi che gli sono rimasti e la ridà attraverso la sua voce, lasciando che Alessiuccia la osservi con distacco. Entrambi hanno un limite: la poca consapevolezza. Sono ragazzi nella loro purezza cruda, si stanno scoprendo. Biglietti anteprime: intero euro 7, ridotto Under 35 euro 5, promozione abbonati 56a stagione euro 2.