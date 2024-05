Sul palco del Nuovo Teatro Zappalà va in scena l'operetta "Cin Ci La"

Il Nuovo Teatro Zappalà sotto la direzione artistica di Valentina Vitale organizza porta in scena sabato 18 maggio alle ore 17.30 e domenica 19 maggio alle ore 18 verrà l'operetta "Cin Ci La".

Sinossi

Con Cin Ci La siamo a Macao, dove il Principe Ciclamino ha sposato la timida Principessa Myosotis e, secondo l'usanza, tutte le attività e i divertimenti sono sospesi finché non viene consumato il matrimonio, vista l'inesperienza dei due, però, l'attesa potrebbe rivelarsi assai lunga. L'arrivo da Parigi dell'attrice Cin Ci La, in procinto di girare un film a Macao, cade a pennello: il Mandarino Fon-Ki pensa di affidare il Principe alle "cure esperte" della donna. Tuttavia, nella città cinese giunge inaspettato anche l'eterno spasimante di Cin Ci La, Petit Gris, che, roso dalla gelosia, per vendicarsi rivolge le proprie attenzioni a Myosotis. Saranno così i due parigini a svezzare sia Ciclamino che la sua giovane sposa e a far sì che la Cina possa avere un erede.

Artisti: Anita Venturi, Silvia Felisetti, (soprani), Filippo Pina Castiglioni, Alessandro Brachetti, (tenori), Zappalà Donato, Zappalà Walter, Ferdinando Grimaudo, Corpo di ballo del Nuovo Teatro Zappalà. Regia di Franco Zappalà. Autore: Carlo Lombardo. I biglietti sono in vendita presso il botteghino del teatro aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle ore 19.30 con i seguenti prezzi: Intero 30 euro; Cral /Docenti/Diamond 26 euro; Militari/Ragazzi 16 euro.