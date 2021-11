"Chi si salva è perduto", all'Agricantus lo spettacolo comico di Pandolfo e Manera

Ultima settimana di programmazione per uno spettacolo che ha incontrato i favori del pubblico. Da giovedì 11 a domenica 14 novembre (da giovedì a sabato alle ore 21, domenica alle ore 18) al Teatro Agricantus di via XX Settembre, diretto da Vito Meccio, riprendono le repliche di “Chi si salva è perduto” con il duo Antonio Pandolfo & Marco Manera, spettacolo comico con cui ha preso il via la Stagione 2021/2022.

Reduci dal successo di “Onestamente disonesti”, Antonio Pandolfo e Marco Manera tornano insieme sul palco, coadiuvati da Marco Feo, interpreti di un “giallo” ad alta comicità - di cui sono anche autori. Protagonisti dell'esilarante commedia due uomini in bilico su un cornicione che si ritroveranno ad essere improbabili complici di una vicenda che scatenerà un vortice di equivoci, scambi di persona, travestimenti, fraintendimenti e che li renderà protagonisti, loro malgrado, di enormi guai tutti da ridere.



