Lo stand up comedian Davide Di Meglio al Teatro Agricantus con "C'è sempre di meglio"

Giovedì 4 agosto alle ore 21.30 all’interno della rassegna “Palermo Non Scema Festival” all’isola pedonale del Teatro Agricantus andrà in scena lo spettacolo del comico palermitano Davide Di Meglio che con autoironia dissacrante mette in scena se stesso e il suo vissuto.

In “C’è sempre di meglio” le parole danno vita alle esilaranti caricature di padri e di figli, raccontano di sistemi educativi discutibili, lacunosi dal punto di vista emotivo, parlano delle tracce indelebili lasciate sul modo che i figli hanno di pensare se stessi. Davide porta le sue esperienze personali fino al paradosso, si spinge al di là del trauma, fino al punto in cui dall’amarezza finalmente esplode, liberatorio, il riso.

La performance, prodotta e distribuita da Tramp Management, si colloca all’interno della sezione Open Source Comedy che, rivolgendosi soprattutto ai più giovani, mette insieme artisti che rivisitano il mondo della comicità attingendo di volta in volta dal cabaret, dal varietà e dalla stand-up comedy.