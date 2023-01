Due ore di risate e leggerezza con "C'è Costa per te" sul palco del Teatro Jolly

Due ore di risate e leggerezza, questa è la ricetta che il poliedrico comico siciliano propone nel suo nuovo spettacolo “C’è Costa per Te”, in scena al Teatro Jolly di Palermo dal 6 al 15 gennaio.

Una sorta di omaggio a Maria de Filippi, indiscussa star della Tv. Cosa c’è di più sano di una risata come farmaco naturale per il proprio benessere psicofisico? Nulla secondo Antonello Costa, che oltre a firmare la pièce, interpreta uno dei protagonisti. Nel suo nuovo varietà, miscela differenti linguaggi scenici, facendo “reagire” la tradizione dell’avanspettacolo con una comicità più contemporanea.

Uno show dal ritmo serrato ed incalzante dove l’artista compone, arrangia, caratterizza, coinvolge, omaggia e dirige sketch, gag, parodie, macchiette, canzoni e balletti. Ad affiancarlo, in questo percorso di ricerca e sperimentazione, la sorella Annalisa, soubrette e coreografa, che da sempre lo accompagna con il suo corpo di ballo.

Con “C’è Costa per Te”, l’artista, fedele alla cifra che da sempre lo contraddistingue, propone senza mai eccedere, uno spettacolo armonico ed elegante, adatto a tutta la famiglia. D’altronde, come ci ricorda lo stesso Antonello: "Io scherzo sempre, sono serio solo quando faccio ridere". Biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro. Tutti gli spettacoli vanno in scena venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e alle 21.15 e domenica alle 17.30