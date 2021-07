Teatro dei ragazzi a Mondello, "Il carro di Apollo" in scena allo Zappalà

Venerdì 9 luglio alle ore 21.15, a Mondello presso il Teatro all'aperto Vito Zappalà in via Galatea 6, andrà in scena "Il carro di Apollo" testo e regia di Marco Marside.

Fiaba teatrale a tema mitologico con Sandra Zerilli, Lavinia Pupella, Danilo Badalamenti, Mirko Ingrassia, Luciano Sergio Maria Falletta. Spettacolo indicato per bambini, ragazzi e famiglie. Costo unico del biglietto 8 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...