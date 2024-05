"Scherzo N°1, opera prima": Carlo Amleto al Teatro Al Massimo con il suo spettacolo

Dopo i sold out a Roma, Milano e Napoli, Carlo Amleto, comico, attore e musicista, torna in scena con il suo spettacolo Scherzo N°1, Opera Prima, per una vera e propria tournée, prodotta da Otr, che toccherà i teatri di tutta Italia. Al via il 12 ottobre dal Teatro della Concordia a Venaria Reale (TO), il tour autunnale arriverà in Sicilia con tre appuntamenti organizzati da Puntoeacapo: prima tappa il 17 ottobre a Caltanisetta, Teatro Regina Margherita, poi il 18 ottobre sarà la volta di Palermo, al Teatro Al Massimo, infine il 19 ottobre lo spettacolo andrà in scena a Catania, al Teatro Ambasciatori. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

In questi mesi Carlo Amleto è diventato uno dei fenomeni comici del momento, sia per le numerose partecipazioni ad una lunga serie di programmi televisivi tra cui Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile, sia per il grandissimo successo sui social, che gli ha fatto guadagnare in pochissimo tempo quasi 250k follower grazie ai suoi video virali in cui musica e comicità diventano una cosa cosa. I suoi format, dall’ormai famosissimo Tg0 alle “cure musicali” del dottor Amleto, fino al “concerto al campanello”, clip in cui, con un ensemble, “suona” campanelli, antifurti e molto altro, hanno spopolato sui social e sono diventati virali con milioni di views.

Nel suo spettacolo Scherzo N°1, Opera Prima, l'artista porta ad un livello superiore la commistione tra comicità e musica, sketch e canzoni del suo primo album Facciamo che io ero, il suo ormai famosissimo Tg0 e la poesia, il tutto sempre guidato da un istinto creativo originale che lo rende un’eccezione nel panorama attuale. Il titolo dello show è preso in prestito in modo ironico dalla musica classica, in cui il termine “Scherzo” indica un componimento, di solito non molto ampio, d’indole vivace e fantasiosa, che si adatta allo spettacolo di Amleto, in cui lui scherza appunto col pubblico usando tutte le note del suo spartito artistico, in un movimento che gli piace definire “allegretto andante”.

Carlo Amleto è un comico, musicista ed attore che nel 2022 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a Zelig, in prima serata su canale 5, e a Bar Stella su Rai 2 con il suo format Tg0, che è diventato ben presto un tormentone virale da milioni di views sui social. Con l’associazione Officine Buone, è nato il #DottorAmleto, un medico che cura i suoi pazienti attraverso la musica, che è stato molto apprezzato dai musicisti citati come cura, tra cui i Negramaro, Brunori Sas e Samuele Bersani. A maggio 2023 è uscito il suo primo album “Facciamo che io ero”, in cui convivono tutte le sue anime artistiche: quella musicale, quella comica, e quella attoriale.