"Butterfly, il sopravvissuto": Francesco Benigno al Biondo con uno spettacolo dedicato alle stragi

L’associazione “Mary per sempre”, dopo aver prodotto il film “Il colore del dolore” di Francesco Benigno, pellicola che ha riscosso unanime consenso di critica e pubblico, in occasione del Trentennale nel 2022 delle tragicamente note stragi mafiose, affronta un ambizioso progetto teatrale dal titolo (provvisorio) “Butterfly - Il Sopravvissuto” (“Cosa vuoi che succede”).

L’intento è quello di divenire testimonianza degli effetti possibili che le ferite fisiche e soprattutto psichiche, inferte in occasione degli attentati del 1992, possano aver causato in coloro che, per pura casualità, sopravvissero alle stragi. Anche in avvenimenti così tragici, infatti, esistono sempre e comunque gli “Ultimi”; persone che hanno fatto della difesa e fedeltà alle Istituzioni il loro progetto di vita e che, proprio per la loro nobile decisione, hanno regalato la propria giovane vita al Paese.

Gli “Ultimi”, nel caso di “Cosa vuoi che succede” gli uomini delle scorte, non hanno mai goduto della luce dei riflettori, ma sono stati e sono cardini essenziali del Sistema Giustizia del nostro Paese. Spesso accade che ci si dimentichi di loro. “Cosa vuoi che succede”, ignorando volutamente una corretta Consecutio temporum, è la frase che un giovane poliziotto rivolge al suo collega e che, nello sviluppo dell’opera, determinerà un classico “Sliding doors”, modificando il destino dei protagonisti.

L’associazione “Mary per sempre”, con il sostegno del Teatro Biondo, che provvederà alle esigenze tecnico logistiche della produzione, nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 maggio proporrà al pubblico di Palermo lo spettacolo “Butterfly - Il Sopravvissuto”, scritto e diretto da Gianni Clementi, per l’interpretazione di Francesco Benigno con altri tre attori in scena. La realizzazione dello spettacolo si avvarrà inoltre del contributo dell’assessorato al Turismo della Regione Sicilia e di vari sponsor.