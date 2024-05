"Buona fortuna, Leo Grande": lo spettacolo sul palco del Teatro della Consolazione

L'associazione B614 porta in scena lo spettacolo "Buona fortuna, Leo Grande", liberamente tratto dal film "Il piacere è tutto mio", inno alla sex positivity e all'autostima. Diretto e interpretato da Maria Luce Bondì - che ha già portato in scena lo scorso anno la riduzione di "Venere in pelliccia" - lo spettacolo sarà proposto sul palco del Teatro della Consolazione, in via Amilcare Barca 2 a Palermo venerdì 31 maggio alle 20,30 ed è consigliato ad un pubblico adulto.

La storia è quella di Anna, una donna di mezza età abituata a giudicare aspramente se stessa e gli altri, che decide di concedersi una serata in compagnia di un giovane gigolo, impersonato dall'attore emergente Valentino Bonfanti.