Estate Bianca a Villa Filippina, ultima replica per lo spettacolo "Brasilando"

“Nel 1860 i Savoia annettono il sud al nord e i meridionali scappano in Brasile. Un anno dopo i Savoia proclamano il regno d'Italia e in Brasile scappano i settentrionali...”.



Ha inizio con questa base storica “Brasilando”, lo spettacolo musicale che Bibi Bianca replica il 28 luglio alle 21 a Villa Filippina in piazza San Francesco Di Paola, ultimo appuntamento con “Estate Bianca”, rassegna teatrale curata dall’attore, regista e autore palermitano Bibi Bianca.



Uno spettacolo allegro e frizzante che è un viaggio in Brasile dal Rio Grande do Sul, sino all'Amazzonia, attraverso le musiche - gaucha, samba, Mpb, afoxé, forró, caboclinho - e il narrare ironico, fatto di aneddoti, curiosità e storie locali, che Bibi Bianca sciorina tra un brano e l'altro.



Bianca, che in Brasile trascorre ogni inverno, da agosto a ottobre, porterà così il pubblico dentro un curioso viaggio fatto di musica e storia.



Sul palco con Bibi Bianca a fare da narratore una band composta da: Annalisa Arcoleo alla voce, Rosario Volpe alla chitarra, Alessandra Micale alle percussioni e la ballerina Catiane Raneri.



I biglietti costano 10 euro, 15 con consumazione al tavolo, e si possono comprare direttamente al botteghino di Villa Filippina o prenotare telefonando.