Elfi, ninfe e personaggi delle favole per lo spettacolo "Il bosco incantato" a Palazzo Sant'Elia

Fondazione Sant’Elia, nell’ambito delle iniziative rivolte ai più piccoli, presenta “Il Bosco Incantato”, il laboratorio/spettacolo a tema natalizio di Marco Savatteri.

Elfi, ninfe e personaggi delle favole accoglieranno bambini e famiglie in un’atmosfera magica, divertente e natalizia. Il musical andrà in scena il 28, 29 e 30 dicembre 2022 presso il Palazzo Sant’Elia, affiancato da alcuni laboratori destinati ai più piccoli. Il musical per grandi e piccini affronta il tema del rispetto per la Natura con coreografie, musiche, effetti speciali, dialoghi divertenti e irriverenti. Lo spettacolo andrà in scena per tre giorni con tre repliche per ciascuna data.

Il percorso animato, della durata di 40 minuti, vedrà la partecipazione di 18 performer della Savatteri Production, provenienti da diverse città della Sicilia. A seguire, sono previsti dei laboratori che permetteranno ai più piccoli di partecipare attivamente all’evento. I bambini dai 5 agli 11 anni saranno guidati dagli attori (nelle vesti dei propri personaggi) e potranno imparare passi di danza, tecniche di recitazione e di canto.

È previsto anche un laboratorio incentrato sulla creatività e sulla manualità, durante il quale i bambini avranno la possibilità di realizzare decorazioni natalizie sul tema della Natura e del rispetto per l’ambiente. Al termine dei laboratori verrà messo in scena uno spettacolo, in modo tale che anche i più piccoli possano sentirsi protagonisti dell’evento performativo.

Il Bosco Incantato, in collaborazione con Savatteri Production e Fondazione Sant’Elia, si inserisce all’interno del progetto “Il tempo insieme” e si avvale del sostegno dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e del Ministero del Turismo. Tutte le attività si svolgeranno presso il Palazzo della Fondazione Sant’Elia, in via Maqueda n. 81.

Il programma degli spettacoli: