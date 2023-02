Beppe Grillo torna a fare il comico: sul palco del Golden lo spettacolo "Io sono il peggiore"

Il ritorno sulle scene del comico genovese: Beppe Grillo torna in Sicilia con il nuovo spettacolo “Io sono il peggiore (lo spettacolo delle rivelazioni) dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. A Palermo sarà sabato 4 marzo alle ore 21 al Teatro Golden.

Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto. L’organizzazione è di Puntoeacapo.