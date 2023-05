Laboratorio Malaspina, spettacolo benefit per realizzare un giardino di quartiere

Spettacolo benefit finalizzato alla raccolta fondi per la ristrutturazione del giardino del Laboratorio Sociale Malaspina sito in Via Arrigo Boito 7, con lo scopo di restituire l'area verde al quartiere e alle persone che lo vivono. L'appuntamento con lo spettacolo "Fernanda che la puoi vedere pure dalla veranda" scritto e interpretato da Erika La Ragione, è per sabato 20 maggio alle ore 18 nel Giardino del Laboratorio Sociale Malaspina. L'ingresso è a offerta libera.