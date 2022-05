"L'8 maggio per sempre": i Sansoni al Golden per uno spettacolo benefico in memoria di Costanza

L'8 maggio è per sempre. L'8 maggio è un evento che nasce col desiderio di voler ricordare Costanza nel giorno del suo compleanno. Era il 2014 quando Costanza è stata costretta ad allontanarsi per sempre. Appuntamento alle 20.30 al Teatro Golden.

"Ci sentivamo soli, tristi, arrabbiati - si legge in una nota della famiglia -. Non potevamo lasciare che il tempo sbiadisse i ricordi, senza far nulla; senza portare avanti quello che Costanza amava fare: vivere. Volevamo che il suo compleanno fosse un inno alla gioia, una grande festa, una opportunità per chi era meno fortunato di noi. Perché è questo 8maggio: un momento in cui persone da ogni angolo del mondo, collegate a Costanza, collaborano per rendere questa notte, ogni anno, un momento eterno, indimenticabile".

"Per una notte, cerchiamo di fermare il tempo, di dare un senso a tutto questo, di ricordare, di divertirci, di sorridere… per Costanza - si legge ancora nella nota della famiglia -. Quest’anno siamo felici di avere come nostri ospiti I Sansoni. Quando abbiamo invitato i ragazzi a partecipare al progetto, hanno accettato subito con entusiasmo dando un tocco di magia in più a questa tanto attesa serata".

Il ricavato della raccolta fondi è devoluto interamente in beneficienza, scegliendo ogni anno un progetto da sostenere per i bambini dell’ oncoematologia pediatrica di Palermo. I biglietti sono disponibili previo appuntamento al Media Broker Consulting in via Massimo D’Azeglio 25.