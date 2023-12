"Bells and Spells", lo spettacolo tra danza e giocoleria debutta al Teatro Biondo

Il Teatro Biondo di Palermo festeggia l’arrivo del nuovo anno con lo spettacolo di rara bellezza Bells and Spells di Victoria Thierrée Chaplin, con Aurelia Thierrée e Jaime Martinez, in programma nella Sala Grande dal 3 al 7 gennaio; produzione Change Performing Arts Milano con Théâtre les Célestins Lyon / Théâtrarouge Genève.

In un atto unico ideato dalla mamma Victoria Thierrée Chaplin - che ha curato anche la scenografia e i costumi, e le coreografie insieme ad Armando Santin - Aurélia interpreta un’inguaribile e abile cleptomane, che si ritrova in balìa degli oggetti di cui cerca di impadronirsi. Le luci sono di Fiammetta Baldiserri, Nasser Hammadi, sound design Dom Bouffard.

Lo spettacolo è un travolgente susseguirsi di scenari surreali, meccanismi improbabili, strani incontri, carillon impazziti e molte altre sorprese in un continuo e imprevedibile gioco teatrale. Un ritmo incalzante ci trasporta in una successione di scene nelle quali Aurélia tenta di far suoi oggetti che non le appartengono, accompagnando lo spettatore all’interno di quadri nella cui cornice onirica tutto si trasforma e diventa possibile.

Leggiadra ed eterea, Aurélia ci apre le porte della sua immaginazione venata di inquietudine e poesia. Con il danzatore Jaime Martinez, la poliedrica artista si ritrova in balìa degli oggetti che lei stessa ruba, come se appartenessero ad un mondo che è tutto nella sua testa. Sedie e tavoli che scivolano via, personaggi surreali che magicamente appaiono dai muri, dipinti che prendono vita, oggetti comuni che si trasformano in strambi animali, un attaccapanni che si trasforma, sotto gli occhi stupefatti degli spettatori, in un drago cavalcato da una giovane fanciulla. Una sequenza di meraviglie che faranno sorridere e sognare adulti e bambini.

