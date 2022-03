La bella addormentata in rosso, al Libero lo spettacolo di Pier Maria Rosso di San Secondo

Prosegue la seconda parte della 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo, con La bella addormentata in rosso, spettacolo tratto da Pier Maria Rosso di San Secondo con la drammaturgia e l’adattamento di Laura Tedesco. Dal 10 al 12 marzo, alle 21.15, la produzione Teatro Libero Palermo in collaborazione con Linguaggi Diversi, Roma che vede sul palcoscenico Laura Tedesco e Claudio Boschi.

La Bella Addormentata in Rosso e? una rilettura del testo di Pier Maria Rosso di San Secondo, avviata nel centenario della sua messa in scena e dalla sua pubblicazione. L’adattamento si mantiene fedele al cuore pulsante della drammaturgia originale, ossia la storia di Carmelina, che, violentata dal Notaio presso cui lavora, diventa Bella Addormentata, la prostituta che si concede ai suoi clienti nel sonno. In questa rivisitazione si approfondisce il punto di vista del personaggio che meno di tutti parla nella drammaturgia originale: la stessa Bella Addormentata, la quale e? cosi? impegnata a “sognarsi” che si dimentica che quella che sogna e? la propria storia.

All’interno di questa realtà onirica la figura di Rosso e quella della Bella si pongono come specchio l’uno dell’altra, dandosi voce a vicenda e sottolineando cosi? la dissociazione interna della fu Carmelina che per sfuggire al trauma della violenza subita dimentica chi e? e si perde nelle sue fantasie. Fantasie che passano dalle tinte forti iniziali, a quelle sempre più rarefatte del finale in cui la Bella termina la sua storia acchiappando il suo “grappolo di stelle” e lasciandosi cullare dalla voce del Nero. In questo percorso astratto, ma allo stesso tempo concreto all’interno della storia di Carmelina il legame con la realtà? sarà? rappresentato da un registratore di musicassette che verrà azionato di volta in volta dagli attori e che accompagnerà musicalmente i momenti clou dello spettacolo. Biglietti da 16 a 12 euro per i giovani sotto i 25 anni di età e gli operatori teatrali.