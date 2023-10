Con i suoi suoni, profumi e sapori è uno dei quartieri più amati di Palermo. E come celebrarlo se non con la nobile arte del teatro? Al Cineteatro Colosseum di Palermo arriva “La Carovana dei sogni” che con i suoi attori speciali porta in scena lo spettacolo “Ballarò”, dedicato proprio all’omonimo quartiere. L’appuntamento è in via Guido Rossa, 7, venerdì 6 ottobre, alle 21.

Sotto la guida artistica di Orazio Bottiglieri ed Eleonora Randazzo, gli attori Lauretta, Anna, Salvo, Eulalia, Simone, Salvuccio, Gaetano e Gabriela portano in scena la loro sfrenata passione per il teatro e per Palermo, decantandone la semplicità e allo stesso tempo la peculiarità con cui uno dei suoi piccoli quartieri, in questo caso “Ballarò”, si apre al mondo.

Vivo, forte e di buon cuore, un quartiere che ha tanto da offrire, se lo si guarda con gli occhi giusti. Occhi che “La Carovana dei Sogni”, diretta sin dalla sua fondazione da Laura Ambra, ha intenzione di prestare. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. Gli attori speciali de "La Carovana dei sogni" celebrano "Ballarò" al Cineteatro Colosseum.