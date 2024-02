"Aulularia" di Plauto debutta al Teatro Biondo: lo spettacolo con Paride Benassai

Debutta in un nuovo allestimento, mercoledì 21 febbraio alle ore 17.00 nella Sala Grande del Teatro Biondo Palermo, la commedia Aulularia - Fabula della pentola d’oro, scritta da Tito Maccio Plauto fra il 195 e il 184 a.C. Interpreti di questo classico della comicità plautina, proposta con la traduzione e l’adattamento di Michele Di Martino e con la regia di Francesco Sala, sono Edoardo Siravo, nel ruolo del vecchio avaro Cacastecchi, Paride Benassai, Stefania Blandeburgo, Antonio Pandolfo, Gabriella Casali, Domenico Ciaramitaro, Marcello Rimi, Simona Sciarabba. Le scene sono di Luca Mannino, i costumi di Dora Argento, le luci di Antonio Sposito. Repliche fino al 25 febbraio.

Il titolo dell’opera, che ha come tema centrale l’avarizia, legata spesso alla misantropia, al sospetto, alla paura collerica dell’essere defraudati, fu ispirato da Menandro e anche il personaggio del protagonista è erede del Dýskolos (Il misantropo). Nell’Aulularia torna il classico binomio dei servi scaltri e dei padroni malmostosi, biliosi, incattiviti. Il console romano Lucio Cornelio Scipione, fratello dell’Africano, decide di portare la guerra in Asia contro Antioco III. Per preparare la guerra, uomini e donne della Repubblica Romana sono chiamati a offrire il loro oro alla Patria: le matrone i gioielli, i ragazzi i distintivi, gli uomini le pesanti libbre. Ma l’avaro Cacastecchi - personaggio tra i più riusciti e imitati, cui si ispirarono, tra gli altri, Shakespeare e Moliere - non ne vuol sapere, e difende strenuamente la sua pentola colma di gioielli. Ne consegue una girandola di sketch, equivoci e furberie che vedono contrapposta l’animosità e la bile dell’avaro ai tentativi, ora buffi, ora ingegnosi, che i personaggi che lo circondano mettono in atto per sottrargli la pentola d’oro.

Calendario delle rappresentazioni