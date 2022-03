"Atti unici di madre vedova", la comicità ultraterrena di Pandolfo e Manera torna all'Agricantus

Dopo aver fatto ridere i “comuni mortali” Antonio Pandolfo e Marco Manera si cimentano in un'ardua impresa, che li porterà sin nell'aldilà. Dopo il successo di “Onestamente disonesti” e “Chi si salva è perduto” uno dei sodalizi artistici più amati dal pubblico è pronto a debuttare con un nuovo esilarante spettacolo.

Giovedì 17 marzo al Teatro Agricantus di Palermo debutterà “Atti unici di madre vedova”, il nuovo spettacolo con Marco Manera e Antonio Pandolfo, prodotto dal teatro di via XX Settembre, che si incontrano ancora una volta sul palcoscenico per una esilarante commedia degli equivoci che non lesinerà colpi di scena.

Cosa succede se due siciliani finiscono in Paradiso? O meglio, come reagiranno quando scopriranno di dovere sostenere un esame, per capire se sono degni dell'alto dei cieli? Attingendo alla migliore tradizione del teatro comico “Atti unici di madre vedova” è uno spettacolo divertente ambientato nel Purgatorio e che racconta in maniera surreale l'avventura di due siciliani, che si chiamano Marco e Antonio proprio come i nostri due beniamini, che si trovani nella “zona di mezzo” celeste.

Nonostante la sacralità del “luogo” i due in maniera sprovveduta combineranno tanti divertentissimi disastri che si susseguiranno senza sosta per tutto lo spettacolo e che solo un angelo, interpretato da Rosanna Mercurio, proverà ad arginare. Quello fra Marco Manera e Antonio Pandolfo è un sodalizio artistico nato nel 2018 e ormai rodato, molto apprezzato dal pubblico per la loro comicità semplice e genuina. Lo spettacolo replica fino al 10 aprile i giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, domenica alle ore 18. Biglietti: intero 16 euro; ridotto carte sconto, cral, under 25 e over 65 14 euro; web 16 euro.