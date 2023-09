Al Teatro Massimo il debutto di "Anna", il balletto contro la violenza sulle donne

Violenza sulle donne e dipendenza dalle droghe. Al Teatro Massimo di Palermo il coreografo Vincenzo Veneruso porta in scena le fragilità e le contraddizioni della società contemporanea con il Corpo di ballo del Teatro e il nuovo spettacolo “Anna”. Sul podio dell’Orchestra dirige il compositore Paolo Buonvino, autore delle musiche.

Debutta sabato 30 settembre alle 20 al Teatro Massimo di Palermo, “Anna”, la nuova creazione di danza contemporanea per il Corpo di ballo, diretto da Jean-Sébastien Colau. A firmarla è il coreografo Vincenzo Veneruso che, ispirandosi a una vicenda realmente accaduta, porta in scena il dramma della violenza sulle donne.

“Non passa giorno che le cronache non rivelino storie di inaudita violenza ai danni di donne colpite dai loro compagni, mariti, genitori o da sconosciuti - dice il coreografo Vincenzo Veneruso – io ho impiegato anni a dare forma a questa coreografia che ho immaginato come una sorta di risarcimento al dolore e alla solitudine della persona che lo ha subìto. Per me la danza è un linguaggio e vorrei che in questo caso, senza parole e senza grida, possa lasciare un segno nella coscienza e nell’anima di chi lo guarda”.

In scena, a danzare “Anna”, è il Corpo di Ballo del Teatro Massimo di cui fanno parte gli interpreti dei due ruoli principali, Francesca Bellone e Michele Morelli, protagonisti anche del video che è parte integrante della narrazione, realizzato da Gery Palazzotto con Antonio Di Giovanni e Davide Vallone. Accanto a loro Alessandro Cascioli (Fratello di Anna), Lucia Ermetto e Francesca Davoli (Madre), Andrea Mocciardini e Diego Mulone (Padre). I costumi sono di Cecile Flamand, la scenografia di Chiara Pisani, le luci di Maureen Sizun Vom Dorp.

Le musiche dello spettacolo sono tratte da alcune tra le più belle colonne sonore cinematografiche del compositore siciliano Paolo Buonvino (L’ultimo bacio, N (Io e Napoleone), A casa tutti bene (seconda stagione), I Viceré, Padre Pio, I Medici, Caos calmo) che dirige l’Orchestra del Teatro Massimo. Musicista e autore di musica per il cinema, la tv e il teatro, Buonvino, ha collaborato tra gli altri con Franco Battiato, Carmen Consoli, Elisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Jovanotti, Skin e Andrea Bocelli. Premiato nel corso della sua carriera con il David di Donatello come miglior musicista, e con il Nastro d'argento per la migliore colonna sonora, è attualmente impegnato nella serie Netflix “Il Gattopardo”. Lo spettacolo sarà replicato domenica 1 ottobre alle 18:30.

Sinossi

Qualche anno fa, a Palermo, nella zona di Monte Pellegrino. Anna e Luca da quattro anni vivono insieme, ma la loro relazione va avanti da molto tempo. Anna sogna un marito, dei figli, una casa. Quando arriva la tanto attesa proposta di matrimonio, Anna è felice; ma ignora che Luca è un tossicodipendente. Presto lo scopre nel più amaro dei modi: Luca riversa su di lei violenze di ogni tipo. Anna gli rimane ostinatamente accanto, ma ad un costo altissimo. Alla fine riesce a staccarsi da Luca, anche se non riesce a ritrovare la voglia di vivere, con grande preoccupazione della sua famiglia. Ci vorrà ancora tanto tempo, ma Anna, che ha lottato con tutte le sue forze per Luca, troverà la forza di combattere anche per se stessa.