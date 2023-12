"L'angelo Natalina", il nuovo spettacolo di Natale per bambini in scena al Re Mida

Un buffo direttore, che deve andare in scena con il suo nuovo spettacolo di Natale, un simpatico, quanto imbranato, assistente e un vispo angioletto del Presepe. Saranno loro che accompagneranno (ed emozioneranno) grandi e piccini ne "L'Angelo Natalina", il nuovo spettacolo di Natale per bambini della Compagnia Meraviglioso. Appuntamento al Re Mida - casa cultura, via Filippo Angelitti 32 (Piazza Campolo), sabato 16 dicembre, alle 17.

Sul palco Orazio Bottiglieri, Eleonora Randazzo e Fabio Quartana. Nonostante si debba andare in scena, al giorno del debutto, sul palco non c’è alcuna decorazione. Tutta colpa di Filippo, l'imbranato assistente, che ha ordinato tutto quanto online e ora i pacchi stanno tardando ad arrivare. Ma niente paura! A poco a poco, i regali cominciano a spuntare all'improvviso, nascondendo i doni più belli del Natale. Il primo pacco cosa contiene? Ma ovvio! Un'ospite d'eccezione: un angioletto del presepe super iperattivo di nome Natalina che darà filo da torcere al direttore, ma che conquisterà tutti i bambini. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 8 euro.