"Da vivo", lo show di Angelo Duro si fa anche a Palermo: lo spettacolo al Teatro Golden

Sono state riprogrammate dopo lo stop di tutti gli spettacoli teatrali a causa dell’emergenza Covid 19, le date dello spettacolo “Da Vivo” l’ultimo lavoro del comico Angelo Duro. Lo show che aveva regalato grandi risate al pubblico di diversi teatri italiani fino allo scorso febbraio, riprenderà la sua corsa dalla prestigiosa tappa al Teatro Brancaccio di Roma, in cui si accenderanno nuovamente i riflettori il prossimo 11 gennaio 2021. “Da Vivo” arriverà anche a Catania, (4 marzo 2021 Teatro Metropolitan), Palermo (5 marzo 2021 Teatro Golden), Napoli (15 marzo Teatro Bellini), (Firenze 16 marzo Teatro Puccini), con il gran finale a Milano il 10 aprile al Teatro Manzoni.

Angelo Duro è il protagonista su Italia Uno dopo le Iene, di “Perché mi stai guardano”, lo spettacolo teatrale dello scorso anno, che dopo aver registrato ovunque il sold out, sta avendo un grande riscontro anche in tv con risultati importanti in termini di share, posizionandosi come programma leader della seconda serata.

Si riaccendono i riflettori su “Da Vivo” il nuovo spettacolo del comico Angelo Duro, reduce dal successo nella stagione scorsa di un tour sold out nei maggiori teatri d’Italia. Adesso la sua comicità dissacrante torna a calcare i più prestigiosi palchi nazionali con il nuovo live show dell’attore e scrittore palermitano.

Si annuncia esilarante il one man show del comico da quasi due milioni di followers, seguitissimo dal pubblico per la sua ironia cinica e imprevedibile che fa ridere e insieme riflettere. È lui stesso ad affermare: “Chi vi dice che parlerò? Posso starmene pure quaranta minuti in silenzio. Chi me lo vieta?” Bisognerà quindi attendere la serata del debutto per scoprire cosa racconterà stavolta.

Angelo Duro è un trentaseienne scappato dal lavoro che il padre voleva lasciargli in eredità. Un’azienda con mille problemi da risolvere. Lui ha scelto la strada di essere libero e ha accettato la proposta di un impresario di raccontare la sua vita nei teatri: “Solo se pagato a nero”. Adesso è cresciuto. Ha ottenuto il primo successo e se lo vuole godere.

I biglietti per tutte le date sono in vendita su www.ticketone.it, i tagliandi già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti. Ulteriori informazioni su www.friendsandpartners.it