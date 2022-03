"Amore e brodo di ceci" contro la romanticheria da fotoromanzo: lo spettacolo al Jolly

Amare non è sufficiente all’amore e “Amore e brodo di ceci” è lo smascheramento di questa ipocrita romanticheria da fotoromanzo. Lo spettacolo replica al teatro Jolly dal 25 marzo al 3 aprile.

L’attore e fantasista Manfredi Di Liberto, che è anche autore della pièce, mostra al pubblico una visione realistica dell’amore, comicità e momenti surreali. Sul palco insieme a lui anche Tiziana Martilotti e Roberto Spicuzza. Quante tipologie di uomini e donne si possono incontrare ad un primo appuntamento? E soprattutto, chi sono quelle persone che nessuno vorrebbe mai incontrare ad un primo appuntamento?

Una carrellata di personaggi uomini e donne con pregi e difetti: dall’uomo mammone all’uomo troppo tirchio, dalla donna social che ad un primo appuntamento al ristorante fotografa tutto ciò che vede, ad una donna che attende da ben 20 anni una proposta di matrimonio che tarda ad arrivare.

Di Liberto mostrerà con grande umorismo al pubblico la differenza di come avvenivano gli incontri tra uomo e donna prima della pandemia e i primi incontri durante la pandemia. Non mancheranno delle esibizioni cult di Manfredi Di Liberto, come “la politica dance” dove riuscirà a far ballare i politici italiani, ma non solo. Momenti esilaranti saranno scanditi dai tre attori che sul palco mostrano com’era la vita al ristorante prima del virus e durante il virus, per uno spettacolo dalle mille sfaccettature. Costo del biglietto: intero 16 euro, ridotto 14 euro. Orari: venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e alle 21.15, domenica alle 17.00.