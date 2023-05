"Amnesie di un viaggiatore senza biglietto": lo spettacolo al Teatro Jolly

Chi siamo? Dove andiamo? A fare cosa? Perché non ce ne stiamo a casa? Alle grandi domande che assillano l’esistenza, il signor Amnesia, personaggio stralunato e sognatore, ha trovato finalmente una risposta ma…non se la ricorda! “Amnesie di un viaggiatore senza biglietto” è il nuovo spettacolo di e con Augusto Fornari, che va in scena al Teatro Jolly di Palermo dal 19 al 28 maggio 2023.

Amnesia è così, dimentica. Perciò lo chiamano Amnesia. Però ha trovato un modo: ci fa vedere i suoi corti circuiti. E d’un tratto, con lo sguardo confuso di Amnesia, la realtà ci sembra chiara. Forse è solo un’illusione, però guardando “L’uomo senza voglie”, “l’ubriaco di tutto”, “l’impegnato e la buca”, “quello che si perde nel treno”, “il guru di provincia”, e il “Casanova da chat” viene da pensare che forse “starsene a casa”, nel senso di coltivare il proprio giardino, potrebbe essere ancora una direzione percorribile.

Con il dubbio che forse un po’ di sana Amnesia farebbe bene a tutti, per tornare a vedersi con uno sguardo nuovo, per ricominciare, di nuovo, a stupirsi. E in una passerella di Amnesie comiche, poetiche, graffianti, sfilano dubbi, certezze, stupidità, intelligenze, splendori e miserie dell’Uomo (che con la U maiuscola vuol dire anche donna). Un’umanità ormai intrappolata da sistemi che lei stessa ha creato, dai quali non riesce, come presa da un incantesimo, a sbrogliarsi. Amnesia potrebbe liberarci. Lui sa come fare ma… non lo ricorda!

Orari: venerdì ore 21.15; sabato ore 17.00 e ore 21.15, domenica ore 17.30

Costo del biglietto: 22 euro (intero); 20 euro (ridotto)

Biglietti acquistabili online o direttamente al botteghino del Teatro Jolly aperto dal martedì al sabato (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30) in via Domenico Costantino 54/56.