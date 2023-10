"Ammuccia st'astuccio", lo spettacolo di Gianni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte al Teatro Jolly

Per inaugurare la nuova stagione, la direzione artistica del Teatro Jolly di Palermo ha puntato su una coppia di artisti, per la seconda volta insieme sulla scena, Giovanni Nanfa ed Ernesto Maria Ponte che hanno scelto un classico del teatro brillante siciliano dell’ultimo trentennio, Ammuccia st’astucciu, firmato dal compianto Pippo Spicuzza.

I due mattatori, nei panni di due amici, Raffaele e Giorgio, si trovano a loro agio in ruoli che consentono di gestire il gioco teatrale con sapiente maestria. La verve straripante di Ponte e la flemma di Nanfa si compensano e compongono un mosaico dentro il quale compaiono tutti gli ingredienti della farsa popolare.

Il cast variegato ed esperto impreziosisce tutte le gag che si alternano all’interno di un intreccio che prevede una serie di imprevisti in buona parte frutto dall’esuberanza delle due mogli, Cucco e Martilotti, impeccabili rappresentanti di quel matriarcato che caratterizza la società siciliana dai tempi della Magna Grecia. La storia coinvolgente e irresistibile della commedia si può riassumere in una domanda: sino a che punto si possono accettare le conseguenze di un favore piuttosto impegnativo fatto a un amico?

Tutte le peripezie affrontate dal paziente Giorgio (Ponte) vengono fino alla fine commentate dagli altri personaggi interpretati magistralmente da Ciro Chimento, Claudio Petrì e Irene Ponte, fino a quando, come una sorta di dea ex machina, compare Giulia Nanfa che si ritrova coinvolta in un finale a sorpresa, d’obbligo in questo genere di teatro molto gradito dagli spettatori. Ammuccia st’astucciu replica al Teatro Jolly da venerdì 20 ottobre a domenica 12 novembre. Tutti gli spettacoli vanno in scena il venerdì alle 21.15, il sabato alle 17.00 e alle 21.15 e la domenica alle 17.30. Costo del biglietto 20 euro (intero), 18 euro (ridotto).