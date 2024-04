"Alice", una storia senza tempo: lo spettacolo sul palco del Teatro Agricantus

Sarà una storia senza tempo, una di quelle che ha affascinato generazioni di lettori e spettatori, a concludere domenica 7 aprile la stagione per ragazzi del Teatro Agricantus.

Alle ore 16 torna in scena a Palermo la compagnia campana La Mansarda Teatro dell'Orco, nata trent'anni fa come compagnia di teatro per le nuove generazioni, con “Alice”, la bambina nata dalla penna di Lewis Carroll. Roberta Sandias firma la trasposizione teatrale del celebre romanzo del 1865 che racconta le mirabolanti avventure nel paese delle meraviglie, in una fiaba adatta a bambini dai 3 ai 10 anni d'età e diretta alla regia da Maurizio Azzurro. Sarà la stessa Alice ad accogliere i piccoli spettatori e a condividere con loro gli incontri con i personaggi più significativi della sua storia: il Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio Matto, i gemelli Pinco Panco e Panco Pinco e la terribile Regina di Cuori. Un incontro incantevole, che coniuga teatro e letteratura in un evento davvero imperdibile, coinvolgendo il pubblico nella magia di una storia senza tempo.

Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura.