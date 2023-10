Extra libertà live tour, si ride al Teatro Biondo con Alessandro Siani

Alessandro Siani, che è tornato alla conduzione di Striscia La Notizia al fianco di Vanessa Incontrada, torna a teatro con uno show dal vivo che promette di far ridere a crepapelle gli spettatori. Si chiama “Extra libertà live tour” lo spettacolo che a Novembre arriverà anche in Sicilia. Giovedì 16 novembre il live sarà a Palermo al Teatro Biondo, mentre venerdì 17 novembre sbarcherà al Teatro Metropolitan di Catania. Entrambi gli spettacoli, che dureranno due ore, inizieranno alle ore 21. Un vero e proprio divertimento per chi assisterà allo spettacolo comico che avrà al centro proprio la libertà: non mancheranno sorprese e improvvisazioni tipiche del comico partenopeo.

Libertà di pensiero, libertà di stampa libertà d’espressione, ma anche la libertà che ci è stata negata in questi ultimi tempi di Covid. La libertà sarà, appunto, il filo conduttore del nuovo spettacolo di Alessandro Siani che ritorna a calcare le scene con il suo nuovo stand up comedy, che arriva dopo il successo strepitoso del "Felicità tour".

In questo nuovo progetto live, il dialogo con il pubblico diventerà fondamentale per affrontare argomenti come la convivenza forzata, il fenomeno serie tv, il potere dei social, la politica, l’attualità, la guerra e soprattutto la libertà di pensare e sognare un futuro migliore senza virologi, vaccini e mascherine in cui l’unico antidoto alla frustrazione dei nostri giorni possa essere una dose di gioia pura. La libertà di trascorrere una serata senza pensieri. “Quest’anno celebro i 25 anni di carriera, anche se preferirei parlare di una vera e propria passione a tempo indeterminato, e non di lavoro, ho troppo rispetto per questa parola - ha specificato Alessandro Siani -. Il mio al massimo è un dopolavoro!”.

Siani arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo che porterà sull’Isola gli spettacoli in collaborazione con Bm Produzioni Musicali di Antonella Michieli e Savà produzioni creative di Monica Savaresi. La prevendita è già stata avviata: biglietti, in vendita su Ticketone.it, www.ctbox.it, www.metropolitancatania.it, nei circuiti locali autorizzati e presso il botteghino dei teatri.