Spettacolo di giocoleria, ma anche acrobati e danzatori col fuoco: show a Mondello

"Un mare di stelle" presenta: spettacolo di giocoleria, acrobati e danzatori col fuoco. Preparatevi a essere incantati e stupiti il 29 dicembre alle 17:00, di fronte al suggestivo stabilimento Le Terrazze ex Charleston di Mondello! La Pro Loco Mondello ha preparato uno spettacolo straordinario per chiudere l'anno con una nota magica e spettacolare.

Monsieur Barnaba porta in scena "In Valigia", un mix irresistibile di giocoleria, comicità e abilità che vi lascerà senza fiato. Gli acrobati Gonzo e Serges, con la loro performance intitolata "Di Pezza", vi trasporteranno in un mondo di equilibrio e destrezza. Ma non è tutto! Lo spettacolo col fuoco "Kami" illuminerà la serata con coreografie avvincenti e suggestioni visive uniche, regalandoci un'esperienza indimenticabile.

L'evento fa parte della manifestazione natalizia "Un mare di stelle," che ha catturato i cuori di Mondello con il suo spirito festoso. Un'occasione imperdibile per tutta la famiglia!