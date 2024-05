"Abbili nel paese delle meraviglie", a Cinisi lo show sui candidati a sindaco "d'imitazione"

A Cinisi le elezioni comunali danno spettacolo e questa volta non è soltanto un modo di dire. È quello che letteralmente accadrà sabato 18 maggio alle 20.30 all’Albertini Beach, di fronte alla spiaggia Magaggiari della cittadina del Palermitano, dove si terrà lo show del duo comico Casa Motazza con il supporto dell’attore teatrale Alfonso Palazzolo. Uno show satirico, intitolato “Abbili nel paese delle meraviglie” e organizzato dalla Pro Loco Cinisi 2.Zero Aps, interamente dedicato alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno l’8 e il 9 giugno. I tre candidati a sindaco di Cinisi, o meglio le loro parodie in versione comica, saranno i protagonisti dello spettacolo.

I Casa Motazza sono Benedetto Favazza e Roberto Motisi. Due ragazzi cinisensi di 32 anni che da 13 vivono e lavorano a Londra. Benedetto Favazza nella capitale britannica è manager della compagnia Daylesford, mentre Roberto Motisi è UX design manager. Amici sin dai tempi dell’asilo, da tempo spopolano sui social in particolare con le imitazioni dei personaggi politici di Cinisi e Terrasini, obiettivi prediletti dei loro sketch sempre caratterizzati da spunti di stretta attualità locale.

Lo spettacolo nasce dall’intenzione di Pro Loco Cinisi 2.Zero Aps e Casa Motazza di sdrammatizzare i toni della campagna elettorale con una dose di sana ironia e leggerezza e, contemporaneamente, augurare a tutti un voto libero, sereno e consapevole, ricordando l'importanza di questo fondamentale strumento di democrazia. Per assistere allo spettacolo è richiesto un contributo di 5 euro. L’intero ricavato, per espressa volontà dei Casa Motazza, sarà destinato a coprire i costi di organizzazione del Palio dei Rioni di Cinisi 2024, manifestazione ludico-sportiva, rivolta a bambini e adulti, nata per riscoprire i giochi di strada e promuovere i valori dello sport.