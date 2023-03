"A pinna di Hu", lo spettacolo di narrazione in dialetto siciliano al circolo Arci Le Giuggiole

Domenica 26 marzo alle ore 17 l’Associazione Culturale Nave Argo sarà in scena a Palermo presso il Circolo Arci Le Giuggiole (Via San Basilio 37) con “A pinna di Hu”, uno spettacolo di narrazione in dialetto siciliano, liberamente ispirato al racconto popolare dal titolo "Lu re di Napoli" di Giuseppe Pitrè, medico, etnologo, letterato e, soprattutto, pioniere degli studi folklorici in Italia.

Questa produzione della Compagnia Nave Argo di Caltagirone, vede in scena Iridiana Petrone, anche autrice dell’adattamento e della regia, le musiche della tradizione popolare sono eseguite dal Quartetto Areasud e gli oggetti di scena sono di Tiziana Rapisarda.

Si narra che un re, divenuto cieco, chiese ai due figli - un maschio e una femmina - di trovare la piuma di un pavone grazie alla quale avrebbe finalmente recuperato la vista. Chi fosse riuscito nell’impresa avrebbe ricevuto l'intero regno in segno di gratitudine. Lo spettacolo è presentato, in collaborazione con la rete Latitudini, nell'ambito di "Chi è di scena?", la rassegna di spettacoli per bambini a cura di Le Giuggiole, Compagnia Décalé e Associazione Culturale "Allunaggio".