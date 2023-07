"Tutti i gusti tranne 1", al Sanlorenzo Mercato l'inedito show dei "4 Gusti"

Per la prima volta approda a Sanlorenzo l’inedito show dei 4 Gusti. Lo spettacolo, ideato ad hoc per il Mercato, vede sulla scena tutti i personaggi più iconici del quartetto comico ma con una “sorpresa” tutta da scoprire.

Risate assicurate sotto le stelle del Mercato con il nuovo, inedito show dei 4 Gusti: il 12 luglio, a partire dalle 21.30 si apre “Tutti i gusti tranne uno”, spettacolo creato ad hoc per il Mercato che porta in scena gli esilaranti personaggi del quartetto comico, tra i più amati dal pubblico palermitano, con una “sorpresa” speciale.

Si va dalle Curtigghiare con i loro aneddoti e racconti delle leggende palermitane, all’esilarante versione di “Gesù” che stavolta troverà anche il “Diavolo” fino alla vera novità del format: l’ospite misterioso. Il “quinto gusto” sarà un artista noto al grande pubblico che si troverà per l’intera serata al centro di aneddoti e sketch in un crescendo esponenziale di risate, con interventi musicali coinvolgenti e sprizzanti: dall'intervista 'nel bene e nel male', al karaoke, alla “curtigghiara aggiunta”, l’ospite misterioso sarà al centro delle battute dei 4 Gusti finendo poi per divertire il pubblico con il suo cavallo di battaglia.

Dopo oltre dieci anni di successi che li hanno imperversare con tutta la loro carica di comicità su palchi regionali fino a raggiungere importanti traguardi anche su scala nazionale con programmi televisivi come “Made in Sud” e “Il Boss dei Comici”, i 4 Gusti tornano a Sanlorenzo Mercato con un appuntamento al mese che vedrà un ospite misterioso sempre diverso per trascinare insieme il pubblico in un vortice di risate ed allegria. Tra battute esilaranti, improvvisazioni e coinvolgimento del pubblico, lo show, imprevedibile e sempre diverso, tornerà al Mercato il 9 agosto e il 13 settembre.

Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro, quartetto marchiato “Made in Sud” (Rai2) e Sicilia Cabaret (Antenna Sicilia), in arte i 4 Gusti, esordiscono nel 2011 con “Zelig Lab on the road”. Superato il provino di ammissione, entrano a far parte del cast del Laboratorio di Zelig di Verona. Seguiti da uno degli autori della trasmissione Mediaset, Marco Del Conte, affiancato da Cristian Calabrese, comico veronese già nella squadra di Zelig, I 4 gusti partecipano più volte anche al Laboratorio artistico di Zelig a Milano.

Nel 2014, vincono il Premio della critica al Festival nazionale “Faenza Cabaret” e arrivano in finale al festival?concorso “BravoGrazie” in cui si sfidano i vincitori di altri concorsi di cabaret. Partecipano al laboratorio del teatro palermitano Al Convento Cabaret, ideando e proponendo al pubblico sempre nuovi sketch.

Hanno fatto parte del cast di comici di "Made in sud", il programma in onda su Rai 2. Prenotazione tavolo sul sito sanlorenzomercato.it con una consumazione obbligatoria di 13 euro a persona, alcolica o analcolica