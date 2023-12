"3 in 1" tra teatro e musica: lo spettacolo al Pan Teatro con il live dei Roxy

Domenica 17 Dicembre alle ore 18 presso il Pan Teatro di Palermo andrà in scena "3 in 1": un evento unico, dal sapore pienamente artistico. Una domenica in cui musica e teatro daranno vita a un pomeriggio di bellezza, che Vi farà immergere nell'ultimo corto prodotto da Pan, nelle splendide note del concerto de I Roxy e nelle risate delle vostre amate improvvisazioni.

"Dealing with... 30": tre voci di donna, tre suoni di un tempo che fu, tre storie dal respiro comune. I Roxy: un repertorio prevalentemente Italiano con brani che sono parte integrante del nostro patrimonio culturale, la band si connetterà col pubblico e con lo stesso condividerà una musica interamente eseguita dal vivo.

"ImprovVirus": spettacolo di improvvisazione teatrale perennemente nuovo, insolitamente dinamico, energeticamente straboccante. Ingresso solo su prevendita. Orari botteghino presso il Pan Teatro: lunedì (17:00/20:00), mercoledì (18:00/20:00), venerdì (17:00/20:00).